Lainatese-Varesina: Summa e Italiano guidano la squadra, Trombetta ferma Calandrino

Bellissima partita e giocata a ritmi altissimi. La Varesina cerca di fare la partita, ma i padroni di casa della Lainatese non hanno intenzione di fermarsi a guidare e attaccano con coraggio pressando alti. «I ragazzi sono stati molto bravi, loro sono una squadra tostissima che ha totalizzato molti punti, volevamo giocarcela fino all'ultimo e ci siamo riusciti, dispiace per il pareggio, perché si sentiva profumo di grande impresa». Ad inizio ripresa Italiano, di gran lunga il migliore in campo del match, serve con una bella palla centrale Summa che alza la testa, calcia fortissimo di destro e trova uno splendido gol nell'angolino basso. Sbloccata la partita i padroni di casa provano a non fermarsi e cercare in ripartenza di raddoppiare, ma non sono fortunati. Nel finale su una palla inattiva arriva di testa il gol del pareggio avversario che lascia a tutti l'amaro in bocca: «Anche se non abbiamo vinto sono super soddisfatto dei miei, se continuiamo a giocare così possiamo fare un ottimo campioanto. C'è un po' di rammarico per non avere vinto, ma un pareggio contro una squadra di questo calibro è un successo».