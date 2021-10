Sancolombano-Sedriano: un tempo per parte, Marieni porta in vantaggio gli ospiti nella prima frazione e Kungulli pareggia il match nella ripresa

Nell'anticipo della quinta giornata Sancolombano e Sedriano si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. La formazione ospite passa in vantaggio nel primo tempo al primo affondo offensivo del match al 10' grazie alla rete di Simone Marieni, che trova la rete con una bella conclusione da fuori area dopo un'ottima azione corale palla al piede partita dalla difesa. Nella ripresa i padroni di casa trovano il gol del pareggio al 20', dopo un'azione discussa: l'arbitro, il signor Benetti della sezione di Lodi, vede un contatto falloso giudicato dentro l'area, che provoca la rabbia del tecnico Randisi e di tutto il Sedriano. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna il calcio di rigore, trasformato con freddezza da Mariel Kungulli, il quale spiazza il portiere con una conclusione rasoterra precisa. Nei minuti finali non si vedono sussulti da parte dei reparti offensivi e la partita termina sul risultato di 1-1. Con questo pareggio il Sancolombano si porta a quota quattro punti e muove la classifica dopo tre sconfitte consecutive, mentre il Sedriano raccoglie il terzo risultato consecutivo e sale a quota cinque punti dopo quattro partite giocate.