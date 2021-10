Brianza Olginatese-Ausonia: i bianconeri ne segano cinque, ma i neroverdi collassano solo nel finale

La Brianza Olginatese trova la seconda vittoria consecutiva, battendo l'Ausonia con un sonoro 5-0. Malgrado il punteggio, i ragazzi di Alberto Campelli sono rimasti a lungo in partita: nel primo tempo hanno avuto diverse occasioni per segnare, così come dopo il primo gol di Cimei e dopo il raddoppio di Lapsus, ma la sterilità offensiva neroverde prosegue e non accenna a terminare. E così, dopo la seconda rete di Cimei, l'Ausonia si è definitivamente sgretolata, incassando altri due gol, firmati da Comi e da Braga, su rigore.