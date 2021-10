Casatese-Accademia Inter: Daviddi illude, Vittalone e Natoli la ribaltano; la chiude Bianchi

Claudio Stillittano risponde ai successi di Brianza Olginatese e Lombardia Uno battendo per 1-3 la Casatese di Biagino De Cesare. Nel primo tempo è la squadra di casa a fare la partita e a trovare il gol dopo appena 15 minuti con Daviddi che chiude una bella azione con Barri e di destro calcia in porta battendo Vitolo, un po' insicuro e indeciso nell'intervento. Da questo momento in poi i padroni di casa prendono fiducia e provano anche a raddoppiare pochi minuti più tardi, senza riuscire a concretizzare la chance. Se c'è una certezza nelle giocate dell'Accademia Inter è la pericolosità sulle situazioni da fermo e oggi è ancora una volta una conferma: su un calcio d'angolo arriva infatti il pareggio ospite con uno splendido colpo di testa di Vittalone che anticipa tutti e sigla di testa il gol dell'1-1.

Nel secondo tempo la gara continua ad essere combattuta ed entrambe le squadre cercano di vincere, ma alla fine è Natoli con una splendida azione personale a confezionare l'1-2 e mettere la firma sulla vittoria di Stillittano. Nel finale, con i padroni di casa tutti sbilanciati in avanti alla ricerca disperata del pareggio, arriva addirittura l'1-3 dell'Accademia con una rete tutta dei subentrati: Sartorelli è bravissimo a rubare palla sulla trequarti, a lanciarsi verso la porta e a servire un assist perfetto per Bianchi che chiude i conti.