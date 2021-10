Casatese-La Dominante: Pellitteri e Montan illudono gli ospiti, Ortiz la riprende nel finale

La Dominante subisce la prima battuta d'arresto della sua stagione: non va oltre il 2-2 esterno contro la Casatese. Gli ospiti restano primi in classifica, mentre i padroni di casa rimangono agganciati a metà classifica. Nel primo tempo La Dominante parte molto forte e trova il doppio vantaggio prima con Pellitteri su rigore al 13' e poi con Montan al 17'. A fine primo tempo la partita sembra ben indirizzata per la capolista di girone, ma nella ripresa la Casatese prende le misure e coraggio: Tenneriello accorcia le distanze al 19' e a due minuti dalla fine l'arbitro assegna un calcio di rigore per i padroni di casa; dal dischetto si presenta Ortiz che non sbaglia e firma il 2-2. La partita termina dunque in pareggio, un punto d'oro per la Casatese per come si era messa la gara nel primo tempo, un po' di rammarico per gli ospiti che per la prima volta in stagione non portano a casa i 3 punti.