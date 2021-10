Club Milanese-Crema: Conte, Bellandi e Boccalari mettono la firma sulla vittoria in casa dei milanesi

Il Crema muove la classifica dopo due sconfitte consecutive vincendo per 1-3 in casa del Club Milanese. I padroni di casa perdono la seconda gara consecutiva e restano a quota tre punti in classifica. I ragazzi del tecnico Fusari giocano una partita ad alta intensità e sfruttano bene le palle alte. Il primo gol arriva al 22' con un colpo di testa di Matteo Conte sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Cinque minuti dopo al 27' Andrea Bellandi segna il gol del 2-0 in mischia in area di rigore, dopo il cross di Bonassoli. Nel secondo tempo lo 0-3 lo sigla Lorenzo Boccalari, subentrato nella ripresa con un bel colpo di testa da posizione ravvicinata. La formazione di Coscelli spinge oer segnare e trova il gol della bandiera al 25' con il colpo di testa di Gustavo Morandi.