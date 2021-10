Con un gol del numero 10, i pavesi espugnano il Kennedy e condannano l'Alcione alla seconda sconfitta nelle ultime tre partite

All'Accademia Pavese basta un gol di Matteo Russo sul finire della prima frazione per agguantare l'Aldini in testa alla classifica e ottenere la quarta vittoria consecutiva. Primo tempo ottimo dei ragazzi di Ardito, che pressano alti gli orange e si guadagnano diverse chance per il vantaggio, che arriva con un piattone del numero 10 al 27'. Nella ripresa, l'Accademia Pavese si abbassa e attacca sporadicamente, quasi mai, ma protegge il risultato con i denti e con le unghie e porta a casa la vittoria.