Il Ponte San Pietro brilla, Academy Brianza in sofferenza ma alla fine è parità: 2-2 il finale, Comensoli e Ponzoni ai migliori in campo

Partita interessante, quella di oggi tra il Ponte San Pietro e l'Academy Brianza Olginatese. Un 2-2 finale che ha visto meglio, a livello di prestazione, migliori i ragazzi di Giovanni Gargantini, capaci di mettere i bastoni tra le ruote ai più quotati avversari. Il doppio vantaggio nel primo tempo, firmato Comensoli e Bottero dopo poco più di mezz'ora, mette in mostra le qualità della formazione di casa. Nahum e Cancilia brillano e danno man forte alla squadra, ora a quota 8 punti in classifica. Per i bianconeri allenati da Massimo Carbone non una giornata memorabile, come da dichiarazioni dello stesso tecnico: «Il Ponte, complessivamente, ha fornito una prestazione migliore della nostra», nonostante il solito Ponzoni (ormai una macchina da gol) riesca, in nemmeno dieci minuti, a raddrizzare una partita quasi persa. Complice la non eccelsa prova di Zarasse, i bianconeri soffrono come non mai in questo campionato, ma riescono a mantenere l'imbattibilità e a continuare la corsa in vetta, in un duello a distanza con il Virtus Ciserano Bergamo.