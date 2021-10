Leo Team-Sangiuliano: Mbaye e Moroni firmano una rimonta da sogno e Molinelli vince anche in nove

Il Sangiuliano trema e non poco sul campo del Leo Team, squadra che occupa al momento la penultima posizione in classifica. Dopo il pareggio amaro subito la scorsa settimana contro il Bulgaro, quando i ragazzi di Molinelli si sono fatti rimontare da 3-1 a 3-3, i gialloverdi hanno rischiato di perdere altri punti preziosi nella lotta al titolo. I ragazzi di Totaro hanno approcciato bene alla gara anche se il vantaggio lo trovano prima gli ospiti con Moroni. La prima espulsione arriva nel primo tempo e il Sangiuliano accusa subito il colpo e il Leo Team ne approfitta per trovare e segnare un uno-due che gela tutti: Beretti e Arena fanno sognare i padroni di casa che, al duplice fischio, si trovano in vantaggio sul punteggio di 2-1. Nella ripresa il Sangiuliano rientra con le motivazioni giuste e al 20' trova il pareggio, ancora con Moroni. La situazione però, poco dopo, si complica ancora e i gialloverdi rimangono in 9 causa espulsione, la seconda nel match. Tutte le energie si uniscono fino ai minuti finali, quando, dagli sviluppi di un calcio di punizione, Soulley Mbaye, entrato nella ripresa, si coordina in un grande gesto atletico e la palla entra in gol regalando una vittoria insperata per i ragazzi di Molinelli.