Rhodense-Seguro: Aly, Sattolo e Penna conducono gli arancioneri alla prima vittoria in campionato

Dopo aver strappato un punto all'Alcione, la Rhodense ottiene la prima vittoria stagionale battendo 3-1 il Seguro. Risultato mai in discussione, coi ragazzi di Perelli che hanno avuto sempre il pallino del gioco. I risultati maturati nell'ultima settimana sono anche frutto del nuovo sistema di gioco applicato dal tecnico, in grado di valorizzare al meglio i singoli. Tornando al match, hanno segnato per la Rhodense Sattolo, Penna e Aly, prima che Mauri realizzasse il gol della bandiera in pieno recupero.