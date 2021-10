Rondo Dinamo-Devils: mezz'ora di fuoco portano a Acquaviva la seconda vittoria

Vittoria tutto sommato agevole per il Rondo Dinamo che in casa contro i Devils centra la seconda vittoria consecutiva nel proprio campionato. Gara che si mette subito in discesa per i ragazzi di Acquaviva che nel giro di mezz'ora passano sul 2-0. E il gol del vantaggio per i padroni di casa arriva al 3' minuto con Carrassi che, appostato al limite dell'area sugli sviluppi di un calcio d'angolo, raccoglie un pallone vagante, controlla e fa partire un tiro a giro che si insacca sul secondo palo, dove Cabezas non può assolutamente arrivare. Sempre da un calcio piazzato nasce la...

