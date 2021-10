Rozzano-Barona: né vincitori né vinti, finisce in pareggio. Biondino apre, Di Martino risponde

Il Barona non va oltre l'1-1 e trova il secondo pareggio consecutivo, dopo lo 0-0 di settimana scorsa contro il Basso Pavese. Il Rozzano invece torna a far punti dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Luisiana. La gara è abbastanza equilibrata sin dai primi minuti, non molte occasioni da entrambe le parti e il primo tempo termina sul risultato di 0-0. La ripresa inizia invece con il botto: al terzo minuto i padroni di casa passano in vantaggio con Biondino. Dopo appena due minuti però il Barona trova il gol del pareggio, grazie alla rete di Di Martino, che trova il primo gol del suo campionato. Entrambe le squadre giocano meglio nel secondo tempo e rischiano di passare in vantaggio, ma alla fine l'equilibrio che c'è stato durante il match ha decretato il pareggio finale. Barona che va dunque a 8 punti e resta a metà classifica, mentre il Rozzano va a 4 e allunga sulle ultime posizioni.