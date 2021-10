Sant'Angelo-Club Milano: Catone firma una doppietta e Mandelli vola a punteggio pieno in testa alla classifica

Non è bastato il turno di riposo al Club Milano per distrarre i ragazzi di Mandelli dall'obiettivo, infatti sul campo del Sant'Angelo la contesa è durata solo un tempo. I biancorossi si sono dimostrati superiori controllando il gioco in ogni reparto e aprendo il risultato al 20' con la rete di D'Apolito. Ci sono state altre chance per colpire ma gli ospiti non hanno saputo pungere fino a quando, al primo minuto della ripresa, Catone si prende la squadra sulle spalle e trascina tutti con una doppietta nel giro di 5 minuti. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Gasparetto che con un un'ottima conclusione trafigge per la quarta volta il portiere avversaria. Al Sant'Angelo di Cella non rimane che esultare per il gol della bandiera, realizzato da Seminari a 10' dal triplice fischio.