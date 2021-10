Schuster Enotria: la formazione di Vincenti rimonta il doppio svantaggio negli ultimi minuti di gara con Mosca e Giorgio

Pareggio a sorpresa tra Schuster e Enotria, con la partita che termina con il punteggio finale di 2-2. I rossoblù in vantaggio 1-0, grazie alla rete di Alessandro Cherubini al 12', perdono Simini nel primo tempo al 20', espulso per un fallo di reazione sciocco e sono costretti a giocare in dieci uomini. Nonostante l'inferiorità numerica l'Enotria riesce a segnare il gol del raddoppio con Mattia Tenca al 30'. Lo Schuster non si perde d'animo e sfrutta l'episodio favorevole: al 25' arriva l'errore del portiere Alessio Scarselli, che sbaglia un rinvio su un retropassaggio di un compagno di squadra e serve involontariamente il neo entrato Riccardo Mosca,che da pochi metri deve solo appoggiare in rete pallone accorciando le distanze sul punteggio di 1-2. I padroni di casa ci credono davvero e al 38', su un pallone che spiove in area di rigore, arriva la zampata di Emanuele Giorgio, il quale si trova al posto giusto nel momento giusto e segna il gol del definitivo 2-2 che regala un punto insperato per lo Schuster. L'Enotria pareggia la seconda partita consecutiva e sale uno scalino in classifica giungendo a quota 11 punti. La formazione di Vincenti resta nella parte della classifica a sette punti.