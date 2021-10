Sporting Valentino Mazzola-BM Sporting: pareggio in extremis per i padroni di casa, che in piena zona Cesarini riescono a strappare un punto

Partita che cambia all'ultimo momento, quella tra Sporting Mazzola e BM Sporting: sono gli ospiti ad andare in vantaggio nel corso della gara, riuscendo anche a gestire relativamente bene il vantaggio così da cercare di assicurarsi i tre punti. Quando tutto sembrava fatto, ci ha pensato Gallo a riportare la situazione a posto per la squadra del tecnico Di Meo, che così facendo strappa un punto ad un ottimo BM Sporting che, però, non è riuscito a restare in partita in attesa del triplice fischio dell'arbitro.

Dopo il punto conquistato, ha parlato il capitano della squadra Under 16, Tomas Conte: «Abbiamo subito gol su palla inattiva e questa cosa ci ha sorpresi e siamo rimasti un po' spiazzati, concedendo forse un po' troppo il campo. Abbiamo cercato però di riassestarci e così abbiamo ricominciato a creare come ci ha insegnato il mister. Non meritavamo di perdere e il risultato, anche se si tratta di un pareggio, alla fine comunque ci ha premiati». Il capitano è stato il migliore in campo ma è stato costretto a lasciare il campo in anticipo a causa di un infortunio: «Mi spiace aver lasciato i miei compagni in dieci, ma per fortuna sono rimasti dentro la gara e all'ultimo Alessandro ha trovato la via del gol. Adesso ci godiamo questo punto, ma subito testa a martedì, perché abbiamo subito un altro impegno. Io per quel che mi riguarda spero che il mio infortunio non sia nulla di grave, così da poter tornare immediatamente in campo».