Basiglio-Buccinasco, la squadra di Angelè si porta avanti con Innaro e Magnifico, poi Tarsilla dà il via alla remuntada dei padroni di casa: nel secondo tempo anche tre espulsioni

Giornata calda sul taccuino del signor Molla di Milano, che in Basiglio-Buccinasco ha dovuto tirar fuori ben tre volte il cartellino rosso, tutt'e tre le volte nel secondo tempo. La partita, vinta dai padroni di casa per 3-2, sin dai primi istanti prometteva di essere una vera e propria festa del gol e così è effettivamente è stato. A questo però, come detto, si sono aggiunte le espulsioni, che hanno di fatto addormentato la gara, perché sostanzialmente non sono arrivati più gol da quel momento in poi. Ad aprire le marcature ci ha pensato Innaro per gli ospiti, che su...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con