Crema-Folgore Caratese: la doppietta di Garriboli e l'inzuccata di Stival regalano la prima gioia a Lampariello

Una partita pazza, divertente e intensa quella fra Crema e Folgore Caratese, che alla fine regala il primo hurrà a Gennaro Lampariello. Ospiti avanti con Garriboli, rimontati ad inizio ripresa da una doppietta di Matteo Russo, ma in grado di reagire alla risposta cremasca prima pareggiando ancora con l'esterno, poi andando a vincere il match in pieno recupero con un colpo di testa di Stival, uno dei difensori più in forma del campionato che si è rivelato anche goleador. Resta l'amaro in bocca per Crippa, ma si sa: il calcio, a volte, sa essere crudele.