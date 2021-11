Sestese-Castellanzese: Cannistraro e Crigliano fanno volare i neroverdi

Succede tutto nei primi minuti a Sesto San Giovanni con i padroni di casa che scendono in campo con la giusta voglia e la giusta cattiveria, ma senza riuscire a concretizzare. A passare però in vantaggio nel miglior momento dei ragazzi di Mattavelli sono proprio i neroverdi con un uno-due in cinque minuti che stende gli avversari psicologicamente. Al 20' è un cross rasoterra in area a trovare l'anticipo preciso di Cannistraro che di destro batte Parini. Cinque minuti più tardi è ancora Cannistraro a puntare in uno contro uno con un Manzetti che in evidente difficoltà lo stende e costringe il direttore di gara ad indicare il dischetto. Dagli undici metri è precisissimo Cirigliano a spiazzare il portiere. Nella ripresa provano ad affacciarsi davanti i padroni di casa grazie anche all'energia delle forze fresche appena entrate in campo, ma non riescono a concretizzare le due enormi occasioni avute: prima è Mancini a trovarsi in area e a calciare a lato da buona posizione e poi è Fazoune ad avere la palla per riaprire la partita in ripartenza a tu per tu con il portiere, ma la sua conclusione è alta.

«Eravamo partiti bene, ma dopo il gol subito ci siamo spaventati e non siamo riusciti a reagire; forse ci manca un po' di carattere da questo punto di vista. Il risultato è un po' bugiardo, meritavamo di più, ma loro sono una grande squadra e l'hanno dimostrato», così il tecnico Massimo Matterelli commenta la gara dei suoi ragazzi. Più contento e sicuramente soddisfatto per il risultato Giovanni Serrati, allenatore dei neroverdi: «Bel primo tempo, giocato bene e con la giusta voglia, poi siamo calati nella ripresa e loro sono venuti fuori. Fortunatamente abbiamo difeso bene il risultato e alla fine abbiamo vinto meritando».