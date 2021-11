Ausonia-Speranza Agrate: i neroverdi risorgono e rifilano una manita ai brianzoli

È ossigeno puro la vittoria per 5-2 contro lo Speranza Agrate per l'Ausonia. Era da quattro turni che i neroverdi non ottenevano bottino pieno, dalla prima giornata contro la Vis Nova. Ma i tre punti non erano la sola cosa a sfuggire ai ragazzi di Campelli. Già, perché il gol non arrivava sostanzialmente da duecentottanta minuti, dal momentaneo vantaggio contro l'Enotria alla seconda giornata. Poi, un digiuno durato a lungo e spezzato nella gara di oggi. Briani, Pascarella, Cortese, Costantino e Mameli hanno interrotto la sterilità offensiva neroverde, la quale cominciava a preoccupare in maniera piuttosto seria. Da elogiare, specialmente il secondo gol, quello segnato dal secondo nome sopracitato: uno stacco imperioso ad anticipare la mischia creatasi in area di rigore, dopo la battuta di un calcio piazzato, e a chiudere i conti di una gara mai realmente in discussione.