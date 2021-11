Cassina Calcio-Sporting Mazzola: tre punti conquistati dai padroni di casa grazie alla prova maiuscola di Gjegji

Vince 4-1 il Cassina Calcio contro lo Sporting Mazzola. I ragazzi di Crociati sono riusciti ad imporsi con due gol per tempo contro gli ospiti che invece, rispetto alle scorse uscite, sono apparsi più opachi e meno determinati sul vincere i contrasti di gioco. Dopo dodici minuti sono i padroni di casa ad andare in vantaggio con il gol di Gjegji che, messo davanti al portiere, lo supera agilmente e insacca. Al 21' poi ci pensa Santini a raddoppiare, sbucando sul secondo palo e, sostanzialmente indisturbato, fa 2-0. Dopo qualche minuto lo Sporting Mazzola riesce ad accorciare con il gol di Bassi ma è solo un'illusione perché nella ripresa arrivano i gol di Gjegji, che firma così la doppietta, e di capitan Luccarelli, che dopo una serie di triangolazioni, riesce a definire il poker.

Crociati a fine gara ha detto: «Sono contento. Sono contento perché i ragazzi oggi sono scesi in campo ed hanno dimostrato di saper giocare come sanno e come proviamo in allenamento. Quando teniamo la palla a terra riusciamo a gestire il possesso nel migliore dei modi e siamo concreti. Quando facciamo così possiamo giocarcela veramente con tutti, perché abbiamo grandi qualità e il nostro modo di approcciare le gare ci permette di esprimerci al meglio». Crociati ha anche fatto i complimenti a Xahja, portiere dello Sporting Mazzola, autore di alcune belle parate.

I ragazzi dello Sporting Mazzola invece hanno ammesso di non aver approcciato la gara nel migliore dei modi e soprattutto in maniera non lineare con le ultime uscite stagionali: «Abbiamo sottovalutato i nostri avversari, scendendo leggeri in campo. Loro hanno fatto meglio ed hanno vinto meritatamente».

IL TABELLINO

Cassina Calcio-Sp.Mazzola 4-1

RETI (2-0, 2-1, 4-1): 12' Gjegji (C), 21' Santini (C), 30' Bassi (S), 30' st Gjegji (C), 32' st Luccarelli (C).

CASSINA CALCIO: Altimare, Ciceri, Marchi, Laface, Faranda, Asta, Gjegji, Luccarelli, Beggio, Santini, Jurini. A disp. Baggi, Bassanini, Fulco, Magnani Tommaso, Ratto, Salvi, Rognoni, Magnani Simone, Rubino. All. Crociati.

SP.MAZZOLA: Xhaja, Marziani, Leoni, Solcia, Zefi, Karakas, Tinelli, Gjondrekaj, Gallo, Bassi, Piacentini. A disp. Coulibaly, Martinello, Agazzi, Gritti. All. Di Meo.