Cisanese formato super, battuta l'Academy Brianza Olginatese: primo tempo da urlo, Adamoli trascinatore e uomo partita

La Cisanese lancia un messaggio chiaro a tutto il girone C. La vittoria di oggi sul campo dell'ostica Academy Brianza Olginatese conferma il valore del gruppo allenato dal tecnico Fabio Conti, apparsa grintosa e determinata senza interruzioni. Non c'è spazio per l'equilibrio, in questa gara dominata dall'inizio alla fine e in cui il punteggio cambia dopo appena due minuti, grazie ad Adamoli (che, poi, si rivelerà il migliore in campo). Dopo neanche mezz'ora il divario è molto ampio, con Bosisio e Radu a segno, ma al termine della prima frazione anche Riccardo Monti partecipa al festival del gol. Apparsi troppo timorosi, i bianconeri continuano a soffrire contro formazioni più forti e che aggrediscono in mezzo al campo. Non è tutto da buttare, comunque, per la formazione di Carbone, sempre vogliosa di riscattare i momenti negativi; nel secondo tempo, infatti, l'Academy ci prova e riesce a creare qualche occasione degna di nota, ma subisce la beffa di un'ulteriore rete al passivo (firmata dall'appena entrato Pietro Monti). Davvero troppo forte, questa Cisanese, ora proiettata al secondo posto e a due soli punti di distacco dalla capolista Virtus Ciserano Bergamo.