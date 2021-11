Bovisio Masciago-Campagnola: unico pareggio della categoria, le reti restano bianche e le difese sono protagoniste assolute

Finisce a reti bianche il match tra Bovisio Masciago e Campagnola: si tratta dell'unico pareggio in tutta la categoria Under 15. Le squadre hanno tentato il tutto per tutto, dandosi da fare e lottando su ogni pallone ma alla fine ha vinto l'equilibrio che è rimasto invariato dall'inizio alla fine della partita. Le contendenti si sono sfidate facendo affidamento sulla loro identità: lanci lunghi per sfruttare la grande fisicità per il Bovisio Masciago, che con delle palle alte dalla difesa verso l'attacco scavalcava il centrocampo e provava ad innescare gli uomini del reparto offensivo. Discorso diametralmente opposto per la Campagnola, che invece ha fatto circolare il pallone rasoterra, affidandosi a diverse triangolazioni per guadagnare metri e riuscire così ad impensierire gli avversari. Come detto, però, le reti sono rimaste inviolate e sono state le difese a rendersi protagoniste di interventi volti a spazzare e risolvere i problemi. A beneficiarne, con i vari capovolgimenti di fronte, è stato lo spettacolo, con le squadre che si sono affrontate a viso aperto senza risparmiarsi in nessun frangente.

Al di là dell'aver conquistato un solo punto, il tecnico della Campagnola, Formenti ha parlato positivamente della gara in generale: «Una partita disputata alla pari, con due squadre che hanno dato il massimo ed hanno fatto divertire. Il copione cambiava di continuo, tant'è che nel finale abbiamo rischiato di perderla ma dopo qualche minuto abbiamo anche rischiato di fare i tre punti. Loro sono una squadra ottima e forse, al netto delle occasioni più nitide, hanno costruito qualcosina in più di noi, quindi probabilmente a loro il pareggio sta un po' stretto. Tuttavia, il clima al campo era disteso ed eravamo tutti molto soddisfatti e soprattutto divertiti. A fine gara mi son fermato a fare quattro chiacchiere con il loro mister e ci siamo fatti i complimenti e abbiamo commentato una gara che, soprattutto, ha intrattenuto noi e chi era sugli spalti ed ha fatto divertire i ragazzi che erano a giocare».

IL TABELLINO

Bovisio Masciago-Campagnola 0-0

BOVISIO MASCIAGO: Bordonaro, Maggioni, Barbuto (21' st Cirillo), Mauro, Valaderio, Pellegrino (18' st Pedaso), Fiana, Sava (13' st Angeletta), Dallari (1' st Zamin), Pulici (1' st Campolongo), Marin. A disp. La Rocca, Angeletta. All. Lenoci.

CAMPAGNOLA: Del Forno, Tedeschi, Zappa Sebastiano, Terruzzi, Flores Trece, Mattioli, Nova (16' st Riva), Romanato, Sgabussi (27' st Fortunato), Parravicini, Schirippa. A disp. Carrozza, Galimberti. All. Formenti.