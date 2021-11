Verano Carate-Juvenilia: i padroni di casa conquistano i tre punti grazie alle reti di Russo e Cericola

Vittoria abbastanza agile per il Verano Carate, che con un gol per tempo porta a casa tre punti meritati e conquistati con relativa facilità. Il primo gol è arrivato al 25' del primo tempo ed è stato segnato da Russo, che è stato il più rapido di tutti nel leggere lo svarione difensivo tra portiere e centrali della Juvenilia, ha recuperato il possesso ed è riuscito a portare in vantaggio la sua squadra. Nel secondo tempo poi il raddoppio è arrivato al 20', con Cericola che conclude nel migliore dei modi un'azione corale partita dalla destra: il giocatore ha raccolto un cambio di gioco, si è inserito palla al piede e davanti al portiere ha avuto la freddezza di mettere alle spalle dell'estremo difensore il pallone, riuscendo così a fare due a zero. Fino al triplice fischio la situazione non cambia e la squadra di casa conquista così i tre punti.

IL TABELLINO

Verano Carate-Juvenilia 2-0

RETI: 25' Russo (V), 20' st Cericola (V).

VERANO CARATE: Pogliani, Servidio, Goreja, Romano, Maggioni, Cirino, Caldarola, Sacco, Russo, Bruno, Cericola. A disp. Sutera, Spinelli, Bacchini, Magnoli. All. Cicchi.

JUVENILIA: Canavesi, Gulizia Roberto, Castiglioni, Tola, Leccese, Merlo, Pica, Narducci, Sefa, Chioda, Piccoli. A disp. De Rito, Armanni, Accadia, Sangalli, Crippa, Rolla, Capicotto. All. Cereda.