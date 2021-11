Sei abbonato o compri il giornale lunedì mattina? Per te una valanga di contenuti esclusivi nel weekend e durante la settimana

Siamo arrivati alla fine della settima giornata, le squadre stanno pian piano ingranando e così come loro anche noi. È evidente che due anni di inattività abbia comportato un periodo di assestamento per i ragazzi ma anche per la nostra redazione: nuovo sito, nuove grafiche, nuove pagine e nuovi collaboratori. Sono settimane che stiamo portando avanti un progetto settimanale destinato proprio a voi: coloro che comprano il giornale (cartaceo o digitale) il lunedì mattina o che sono abbonati. Nella fattispecie, se seguite le due categoria Élite possiamo dire di offrire una quantità immensa di contenuti. Come saprete, scannerizzando un qualsiasi qr-code con la nostra applicazione si diventa utenti premium per una settimana.

COSA VUOL DIRE ESSERE UTENTI PREMIUM?

L'Utente Premium è quello con più privilegi, e tramite la nostra applicazione è quasi come un Dio. Il motivo? La grande quantità di contenuti destinato proprio agli utenti di questo tipo. In primis i tabellini completi con formazioni, gol, cambi, voti, ammonizioni, espulsioni ecc. Dopodiché ci sono le statistiche dettagliate categoria per categoria, nelle quali - oltre ai minuti giocati, classifica marcatori, media voto, sostituzioni ecc - sono presenti le schede personali di ogni calciatore. Spazio poi ovviamente agli articoli a pagamento: dagli approfondimenti alle partite seguite direttamente sul campo, e da quest'anno c'è una novità: diventando utenti premium il lunedì (dopo aver acquistato il giornale) lo si rimarrà per una settimana. Cosa significa questo? Hai comprato il giornale lunedì 15 novembre? Rimarrai Utente Premium fino al lunedì successivo, avendo così la possibilità di leggere gratuitamente le partite seguite sul campo anche del weekend successivo.

UNDER 17 E UNDER 15 ÉLITE

Tornando a noi, quali sono le rubriche che abbiamo lanciato? Sono in particolare sei, alcune fisse altre a rotazione in base alle settimane. Lo ricordiamo: tali contenuti sono riservato agli Utenti Premium. Dunque, qualora vi dovesse capitare di approcciare a tali contenuti tramite link diretto o per esempio tramite Facebook, vi basterà chiudere il browser e accedere alla sezione notizie della nostra applicazione. Lì, come detto, siete Dio e avrete la possibilità di avere accesso a tutto.

ECCO L'ELENCO DELLE NOSTRE RUBRICHE E LA PROGRAMMAZIONE

• "AllenaTalk, le voci dai campi" (fisso: lunedì)

AllenaTalk è una rubrica destinata a tutto ciò che nel weekend non inseriamo sul giornale per quanto concerne le partite giocate. Nella fattispecie il punto di vista degli allenatori: un articolo completamente dedicato alle dichiarazioni post partita dei vari tecnici. Da commenti al vetriolo a dichiarazioni capaci di far discutere per intere settimane: in poche parole, un approfondimento che vi offriamo giusto poche ore dopo il triplice fischio. Meglio di così? Segue qui sotto in allegato un esempio di AllenaTalk.

• "Regionali Unposted" (rotazione: tra lunedì e mercoledì)

Regionali Unposted, come dice il nome stesso, è una rubrica dedicata a quegli eventi, che possono essere partite, gol, gesti tecnici o altro, capaci di attirare la nostra attenzione nel weekend. In poche parole, avete fatto un gran gol o la vostra squadra ha compiuto una vera e propria impresa ma non siamo riusciti a venire a vedervi? Monitorate Regionali Unposted! Segue qui sotto in allegato un esempio di Regionali Unposted.

• "Promossi, Bocciati e Rimandati" (fisso: martedì)

Con " Promossi, Bocciati e Rimandati" vi facciamo tornare a scuola. Una delle rubriche più seguite, la quale non rappresenta altro - occorre ribadirlo ancora - che un modo goliardico per raccontare il weekend appena trascorso. Dopotutto, gli incubi della scuola sono destinati a rimanere nelle nostre menti per sempre, no? Chi saranno i prossimi, i bocciati e i rimandati del weekend e per quale motivo? Non vi resta che scoprirlo. Segue qui sotto in allegato un esempio di Promossi, Bocciati e Rimandati.

• "Regionali-Photos, gli scatti dai campi" (rotazione: tra mercoledì e venerdì)

Un'altra rubrica decisamente interessante, questa volta mirata su quelle che sono le foto del weekend ma non solo. Come saprete, siamo da più di quindici anni sui campi lombardi con gli inviati ma non solo, vista la presenza costante dei fotografi. Nel weekend per i big match, dunque, ma anche per le Rappresentative. Da un mese a questa parte abbiamo seguito da vicino tutti i raduni Rapp (Under 17 e Under 15) fornendo un servizio completo con le fotogallery complete. Segue qui sotto in allegato un esempio di Regionali-Photos, gli scatti dai campi.

• "Angolo Statistiche" (rotazione: tra mercoledì e giovedì)

Torniamo proprio alle statistiche di cui parlavamo prima. Sull'app ne trovate un'infinità, ma nulla in confronto a quelle che abbiamo a database che sarebbe impossibile mettere sull'applicazione. Materiale da far invidia a molti, puntualmente analizzato, approfondito e raccontato in "Angolo Statistiche". Avete una media minuti/gol stratosferica? Siete stati sempre in campo senza mai essere sostituiti? Siete i capocannonieri? Monitorate l'applicazione! Segue qui sotto in allegato un esempio di Angolo Statistiche.

• Raduni Rappresentative (rotazione: tra mercoledì e giovedì)

Torna il calcio e tornano le Rapp. Sprint e Sport è presente come non mai alle "nostre" Nazionali: dall'Under 17 all'Under 15, non mancheremo ad un singolo raduno (prima) e amichevole (poi) in vista del Torneo delle Regioni. Servizio completo con cronaca, approfondimenti, dichiarazioni e ovviamente - come detto precedentemente - fotogallery. Segue qui sotto in allegato un esempio di servizio per la Rappresentative.

• Bet Friday, i pronostici del venerdì (fisso: venerdì)

la rubrica più acerba ma allo stesso tempo con più potenziale, visto che è destinata a far parlare a lungo di sé. Enotria-Cimiano: chi avrà la meglio nel derby? Noi i nostri pronostici li facciamo, poi la palla la passiamo a voi, a cui chiediamo di esprimere la vostra idea attraverso la sezione partite della nostra applicazione. Segue qui sotto in allegato un esempio di Bet Friday.