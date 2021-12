A Natale regala l’Archivio Storico di Sprint e Sport, dal 1960 ai giorni nostri, e 12 mesi di abbonamento

Natale è alle porte, perché non regalare un abbonamento a Sprint e Sport? Ecco allora un’offerta pensata per chi ritiene che la storia del nostro calcio possa essere un ottimo regalo. Oltre all’abbonamento del giornale corrente valido per 1 anno (che dà accesso all’edizione digitale, al sito e all’App), è compreso l’Archivio Storico del giornale (dal 1960) con la possibilità di scaricare le pagine che parlano di voi (2 ogni giornale) direttamente sul vostro computer, stamparle, farle valorizzare da un corniciaio per un regalo elegante ed esclusivo.

La procedura è semplice, basta andare a questo link

Inserire il codice sconto: ARCHIVIO-SPRINT

Scegliere il metodo di pagamento e il gioco è fatto

Anziché 78.00 euro solo 60.00 euro e possono usufruirne anche coloro che hanno già un abbonamento in corso. Nel momento in cui lo sottoscrivete il sistema non lo sovrappone bensì lo aggiunge all'attuale