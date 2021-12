Franciacorta-Uesse Sarnico: prova di forza dei blues, Vanzulli il migliore in campo che segna ancora e trascina la formazione di Duci

Prima di questa partita, gli stessi punti in classifica. Una squadra, quella di casa, in grande salute e reduce da tre vittorie consecutive. L'altra, invece, convalescente dopo la vittoria scaccia crisi contro il Ciliverghe che aveva solo parzialmente annullato gli effetti delle due eclatanti sconfitte contro Brusaporto e Breno. Un fattore, prima di tutto mentale, che avrebbe potuto diventare determinante nello scontro diretto di quest'oggi. Sporting Franciacorta e Uesse Sarnico si affrontavano cercando di conquistare tre punti importantissimi per mantenersi nelle primissime posizioni in graduatoria. Le attese non sono state deluse, con i blues che sfoderano un'ottima prova di carattere e qualità tecnica. Il 3-1 finale in quel Agro rilancia le ambiziosi dell'Uesse, tornato al secondo posto a quota 22 punti dietro l'imbattuto Brusaporto, complice anche il contemporaneo pareggio tra le altre due big del girone Breno e Scanzorosciate. I ragazzi di Duci entrano in campo convinti della propria forza e passano avanti dopo venti minuti con Acconcia, che sigla il terzo gol personale in questo campionato. Il raddoppio giunge dopo un quarto d'ora grazie al solito Vanzulli, sempre più punta di diamante della formazione bergamasca e perno inamovibile. Per lui, si tratta della tredicesima marcatura personale fin qui, bottino decisamente corposo per la punta classe 2006. Non potrebbe essere più soddisfatto, dunque, il tecnico dei blues Davide Duci: «Vittoria importante, sono molto contento per quanto messo in campo. Stiamo tornando ai nostri livelli e, dopo le sconfitte patite recentemente, non era scontato. Ora dobbiamo continuare così e mantenerci su prestazioni simili». Lo Sporting Franciacorta, dal canto suo, riapre la gara con Corradi nella ripresa, precisamente quando siamo al minuto venticinque, ma gli orogranata non sono brillanti come nelle precedenti giornate e, dopo aver concesso troppo in difesa nell'arco del match, subiscono il definitivo 1-3 firmato da Benaglio. Si interrompe, dunque, il momento positivo che aveva lanciato i franciacortini nelle zone nobili della classifica. Battuta d'arresto, però, che non pregiudica affatto quanto di buono costruito fin qui. Il tecnico, Federico Archetti, analizza così la sfida di oggi. «E' stata indubbiamente una giornata storta, però dobbiamo ricordarci che affrontavamo una squadra molto forte. Potevamo produrre qualcosa in più, ma abbiamo dovuto giocare con parecchie assenze che hanno pregiudicato un po' la nostra gara. Ciò, ovviamente, non dev'essere una giustificazione, perché soprattutto in difesa non siamo stati compatti, regalando molto su due dei loro gol. Dunque, mi sento di fare i complimenti agli avversari, che hanno vinto meritatamente». Nel prossimo turno di campionato, che si disputerà mercoledì 8 dicembre, l'Uesse Sarnico attenderà il Lumezzane, mentre lo Sporting Franciacorta sarà di scena sul campo dello Scanzorosciate.

IL TABELLINO

SPORTING FRANCIACORTA-UESSE SARNICO 1-3

RETI (0-2, 1-2, 1-3): 20' Acconcia (U), 34' Vanzulli (U), 25' st Corradi (S), 69' st Benaglio (U).

SP.FRANCIACORTA (4-3-1-2): Valtellini 6.5, Cristinelli 6 (28' st El Fadil sv), Rubagotti 6.5, Ferraretti 7, Tinti 6.5, Turra 6.5, Haichami 7 (42' st Beltrami sv), Petrina 6 (18' st Ruggieri 6), Corradi 7 (42' st Bonetti sv), Paderno 6.5, Baglioni 6 (5' st Lodi Pasini 6). A disp. Bertoli, Gardoni, Bariselli. All. Archetti 6.5. Dir. Bariselli.

UESSE SARNICO (4-3-1-2): Brugali 7.5, Facchinetti 7, Benedetti 7, Arici 7, Giardini 7.5, Signorelli 7 (37' st Contini sv), Benaglio 7.5, Xhepa 7.5, Vanzulli 8, Barucco 7 (14' st El Marghichi 6.5), Acconcia 7.5 (18' st Faye 6.5). A disp. Rossi, Pelati, Negrinotti, De Micco, Cortesi. All. Duci 7.5. Dir. Gagliarde.