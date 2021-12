Crema-Sported Maris: Conte risponde a Gilberti per un 1-1 dal sapore di beffa per i padroni di casa

Termina 1-1 lo scontro diretto tra Crema e Sported Maris. Apre le marcature al 15' Ayrton Gilberti su un calcio di punizione in cui il portiere della formazione di casa Grassi non è impeccabile nell'intervento. Al 20' arriva il pareggio con il rigore realizzato da Matteo Conte, dopo il fallo procurato da Marcarini in area. Dopo il gol del 1-1 arrivano tante occasioni per i padroni di casa. Al 30' Germani con un bel tiro di prima intenzione colpisce la traversa, facendo passare un brivido lungo la schiena della formazione biancoverde. Sul finale di tempo al 34' Valenziano con un tiro da fuori trova le mani pronte di Ferrara e lo stesso si verifica pochi minuti dopo al 38' quando Conte colpisce di testa in area di rigore e la sua conclusione viene ben deviata dal portiere avversario. Nel secondo tempo sono gli ospiti ad avere la prima occasione da gol: al 4' Castelli con un colpo di testa sfiora il gol grazie alla super parata di Grassi, che riscatta l'errore nel primo tempo. Al 15' arriva la migliore occasione per il Crema con il cross di Conte dal fondo che trova Tassi tutto solo a pochi metri dalla porta: la sua conclusione rasoterra viene incredibilmente parata da Ferrara con guizzo felino, tenendo il punteggio sulla partità. Al 35' il Crema ha una grande opportunità per vincere la gara con il subentrato Tassi, il quale dopo una serie di rimpalli in area di rigore, ha sui piedi il pallone della vittoria ma la sua conclusione a botta sicura viene deviata da un difensore appostato sulla linea di porta deviando il pallone in calcio d'angolo.

IL TABELLINO

CREMA-SPORTED MARIS 1-1

RETI (0-1, 1-1): 15' Gilberti (S), 19' st rig. Conte (C).

CREMA (4-3-3): Grassi Andrea 6.5, Rocco 6.5, Locatelli 6.5, Tassi 7.5, Bellandi 7, Castoldi 6.5 (1' st Merico 6), Conte 7, Valenziano 7, Marcarini 6.5 (29' st Prandelli sv), Germani 6.5 (14' st Sassi 6), Prandelli 6.5 (14' st Bonassoli 6). A disp. Diaconu Robert, Mori, Bergamaschi, Vizzone. All. Fusari 6.5. Dir. Marchesi - Ginelli.

SPORTED MARIS (4-3-3): Ferrara 7.5, Gallini 6, Pizzi 6.5, Gilberti 6.5, Corradi 6, Vromans 6, Pizzi 6 (29' st Zagni), Viggiano 6 (22' st Alberti 6), Lazzari 6 (27' st Ghisolfi sv), Ghiraldi 6, Castelli 6. A disp. Delevati. All. Cipelletti 6. Dir. Repellini.

ARBITRO: Lingiardi di Crema 6.5.

AMMONITI: Gilberti (S), Germani (C), Marcarini (C).