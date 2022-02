Tutti per uno. Vittoria con dedica speciale per il Vignareal che supera per 1-6 la Virtus Acli Trecella. Adorna, Salzone e i due gol di Menotti mettono in discesa il match per gli ospiti ma, tra le sei reti che i ragazzi di Monzani segnano nel match, la doppietta di Thomas Muscolino vale molto di più. Il classe 2008, circondato dall'affetto dei compagni di squadra, firma un gol su rigore e una bella rete nel finale nel ricordo della madre appena scomparsa.

Tris nella prima frazione. Il match infatti vede protagonisti gli ospiti fin da subito, che si impongono già dal primo tempo per 3-0. Le triangolazioni veloci e la forza di un gruppo unito portano alle reti del centrocampista Matteo Menotti, del goleador Andrea Adorna e nel finale della prima frazione al tris con il trequartista Federico Salzone. Nella ripresa è ancora Menotti a firmare su punizione il poker, prima dei due gol finali che chiudono l'1-6



Stretti intorno a Thomas. A metà del secondo tempo l'arbitro fischia un rigore. È l'occasione giusta per Muscolino che viene accompagnato dai propri compagni verso il dischetto. Alla realizzazione del suo penalty la squadra si stringe intorno a lui in un abbraccio di gruppo per celebrare la dedica speciale di Thomas alla sua mamma. La vicinanza di tutto lo spogliatoio lo incita e nel finale c'è ancora tempo per fare anche doppietta. La doppia piccola gioia per Muscolino arriva grazie a uno scambio rapido con i compagni, dopo il quale Muscolino si presenta in area e manda in rete il pallone del sesto gol per il Vignareal.