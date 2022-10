ColicoDerviese di misura: la decide un gol alla Inzaghi

Gara senza esclusione di colpi dove a fare la differenza è un errore difensivo del Biassono. Al Dervio va il merito di averci sempre creduto, intrappolando il Biassono per lunghi tratti della gara tramite il pressing e l'organizzazione difensiva.

Questo successo fa molto bene al Colico, che dopo un inizio di campionato zoppicante, mette a segno un'altra vittoria convincente e di squadra. Due partite sono troppo poche per parlare con certezza di cambio di rotta e sarà il campo a parlare.

Va però detto che la squadra di Barchetti ha trovato con più costanza le alternative per portare dalla sua una gara che sembrava incanalata sulla via del pari. Dal canto suo il Biassono può recriminare tanta incertezza nell'ultimo passaggio. La squadra ha ricorso perciò spesso ai lanci lunghi, ma spesso questi si sono rivelati prevedibili per la difesa avversaria. Tra le sue fila si registrano l'ottima prestazione di Arnone, il quale ha impedito che il passivo fosse più pesante per i suoi, così come quella di Meregalli. L'attaccante è stato tra i più pericolosi dei suoi, ma davanti alla porta la fortuna ha guardato da un'altra parte.

TANTE OCCASIONI SCIUPATE

Nel primo tempo sono protagonisti i calci d'angolo, 10 in totale. La maggior parte sono battuti dalla formazione ospite e sono emblematici di quante occasioni sono state create per poi non essere sfruttate proprio all'ultimo minuto. La più clamorosa è quella mancata al quarto d'ora da Di Giorgio. Su cross dalla sinistra si ritrova sulla testa un pallone facile da appoggiare a rete, ma che schiaccia inavvertitamente a terra e manda alto sopra la traversa. Non sarà l'unica nel primo tempo, ma se da una parte gli attaccanti non sono stati sempre precisi, le due difese e i portieri soprattutto hanno fatto un lavoro egregio.

PAREGGIO SVENTATO

I primi 40' hanno visto le due squadre sfidarsi ad armi quasi pari, con occasioni da entrambe le parti. Nella ripresa però il Biassono ha abbassato notevolmente il baricentro, permettendo al trio offensivo ospite di creare diverse occasioni da rete. Il Colico sfrutta molto e bene la fascia destra, ma non lesina il tentativo dalla distanza, soprattutto con un ispiratissimo Gilardoni. Le occasioni per gli ospiti si moltiplicano, come la clamorosa traversa presa da quest'ultimo, su un calcio di punizione battuto dai 30 metri. La gara a quel punto si fa quasi a senso unico e di lì a poco arriva il gol dello 0-1. Il buon pressing della Derviese spinge la difesa biassonese ad un retropassaggio pericolosissimo. Arnone riesce ad evitare l'autogol in extremis, ma non il tap-in facile facile per il gol del 10 biancoblù, Lancetti. Con l'1-0 la partita viene messa in ghiaccio ed anzi, è ancora il Colico a rendersi più pericoloso con due conclusioni, prima al 28' e poi al 30'. In entrambe le occasioni però Arnone mantiene il mantello da superportiere, levatogli ingiustamente solo nell'occasione del gol. La reazione di orgoglio del Biassono arriva troppo tardi e non è sufficiente a cambiare l'inerzia della gara. Il risultato finale è doloroso per i padroni di casa che sono rimasti in gara per lunghi tratti della partita, ma alla fine pagano qualche errore di troppo (quello del gol su tutto). Agli ospiti va il merito di aver saputo aspettare il momento migliore per colpire.

IL TABELLINO

BIASSONO-COLICODERVIESE 0-1

RETI: 26' st Lancetti (C).

BIASSONO (4-3-3): Arnone 7, Porta 6 (16' st Riboldi 6), Ponti Alberto 6, Villa 6.5, Ferraina 6, Crisetti 6.5, Duca 6.5 (36' st Vimercati sv), Balconi 6, Meregalli 6.5, Ricci 6 (6' st Ciannamea 6), Coppini 6 (8' st Camnasio 6). A disp. Sniecinski, Krashevski, Visone, Incostante, Fina. All. Mazzoleni - Bracchetti 6.5. Dir. Crisetti.

COLICODERVIESE (4-3-1-2): Cucchi 7.5, Rizzi 7, Mazzucchi 7, De Pianto 7.5, Gilardoni 7.5, Rossetti 6.5, Guglielmo 7 (25' st Baraglia 6.5), Del Giorgio 7 (40' st Cavazzana sv), Matteri 6.5 (43' st Poletti Ritz sv), Lancetti 8, Canclini 6.5 (1' st Dell'Era 6.5). A disp. Martocchi, Sidoti, Fomasi, Pedroncelli. All. Milani A. 7. Dir. Monti.

ARBITRO: Maccà di Monza 6.5.

AMMONITI: Dell'Era (C), Balconi (B), Villa (B).

LE PAGELLE

BIASSONO

Arnone 7 Strepitoso in più occasione a dire di no ai tentativi del Colico, soprattutto nell'1 vs 1 a risultato fermo. Fa un mezzo miracolo per evitare l'autogol alla sua squadra, ma dopo la sua parata Lancetti si trova la porta sguarnita e non perdona.

Porta 6 Canclini è un cliente scomodo. Lui fa ciò che può per cercare di contenerlo. (16' st Riboldi 6).

Ponti 6 Solido nella maggior parte delle occasioni, ma è la difesa tutta a soffrire il pressing del Colico.

Villa 6.5 Non tira mai indietro la gamba nei contrasti e cerca anche di ispirare i compagni con qualche buon lancio.

Ferraina 6 Fa il suo per difendere la porta di Arnone.

Crisetti 6.5 Tra i più positivi nei suoi. Si propone bene in avanti.

Duca 6.5 Si fa sentire quando il resto della squadra sembra pagare il prezzo dei tanti chilometri spesi per rincorrere il pallone. (36' st Vimercati sv).

Balconi 6 Si inserisce spesso, ma per sua sfortuna viene visto poco dai compagni.

Meregalli 6.5 Tiene occupata a lungo la difesa avversaria, senza però riuscire a trovare la via del gol.

Ricci 6 Gara complicata la sua, contro due clienti scomodi. Porta comunque a casa la sufficienza. (6' st Ciannamea 6).

Coppini 6 Nella azioni offensive del Biassono è sempre presente, ma come ai compagni anche a lui manca la precisione nei minuti finali. (8' st Camnasio 6).

All. Barchetti 6 I suoi partono aggredendo il match fin da subito e andando alla conclusione già dal primo minuto. Mano mano che passano i minuti però si fanno meno decisi e ricorrono troppo spesso al lancio lungo. Il gol subito arriva da un errore individuale.

COLICO DERVIESE

Cucchi 7.5 Nella partita di oggi i due portieri si dimostrano all'altezza delle aspettative. Mezzo voto in più per la porta inviolata

Rizzi 7.5 Prova senza sbavature la sua, che trasmette sicurezza all'intero reparto.

Mazzucchi 7 Meno impegnato dei compagni, mette comunque una pezza quando viene chiamato in causa.

De pianto 7.5 Spadroneggia a centrocampo nel primo tempo. Cala leggermente nella ripresa, ma rimane tra i migliori nelle fila dei suoi.

Gilardoni 7.5 Il cognome può trarre in inganno; di professione fa il difensore e lo fa egregiamente. Sta ancora tremando la traversa che prende su una punizione dalla trequarti.

Rossetti 6.5 Partita di ordinaria amministrazione. Fa un buon lavoro di contenimento sulla fascia.

Guglielmo 7 Viene sostituito dopo 60 minuti in cui non fa mancare il suo apporto alla squadra in ogni zona del campo. (25' st Baraglia 6.5).

Di Giorgio 7 Recupera tanti palloni fornendo un'ottima diga al centrocampo. Mezzo voto in meno per essersi divorato il gol del potenziale 1-0. (40' st Cavazzana sv)

Matteri 6.5 Cerca spesso l'uno-due con i suoi compagni di reparto e non si tira indietro quando c'è da rincorrere i numerosi lanci lunghi dei compagni. (43' st Poletti Ritz sv)

Lancetti 8 I suoi movimenti fanno venire il mal di testa ai difensori del Biassono. Attende paziente il momento giusto per prendersi il meritato premio del gol.

Canclini 6.5 Mette in campo una prestazione sufficiente prima di essere sostituito all'inizio del primo tempo. Buona l'intesa con Lancetti. (1' st Dell'Era 6.5).

All. Milani Andrea 7 La sua squadra è sempre in controllo della gara e riesce ad affondare il colpo quando serve. Ottimo l'inserimento di Dell'Era nel secondo tempo, che dialoga egregiamente con Lancetti.

ARBITRO

Alberto Maccà di Monza 6.5 Il direttore di gara lascia giocare spesso, evitando troppe interruzioni. La gara tutto sommato distesa dal punto di vista dei nervi non lo mette nella condizione di dover estrarre troppi cartellini.